Conversație ca între… frați cu ALEX ȘTEFĂNESCU, finalistul de la “Românii au talent” Da, trebuie sa marturisesc de la inceput: Alex Ștefanescu e frate-miu. Mai mic cu 9 ani decat mine, așa ca nu ne-am prea intersectat in copilarie. Cu excepția faptului ca el m-a tras de par cand era bebeluș, eu i-am facut ceva farse cam crude cand era el la gradinița, și apoi ne-am ignorat cu succes prin casa cand eu eram la liceu, iar el in școala generala. Chestii de care acum imi pare rau, dar compensez și eu cum pot – de exemplu, imi bat la cap prietenii sa-l voteze la “Romanii au talent”, fac cate un interviu cu el, ii recomand spectacolele. Acum serios, nu ca-i frate-miu, dar baiatul chiar… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este iar scandal, dupa o noua ediție a celei mai vizionate emisiuni din istoria televiziunii din Romania! La ”Romanii au talent”, de la PRO TV, juriul nu a vrut sa decida care sa fie al doilea concurent al serii trimis in finala, avand de ales din 10 concurenți, in cea de-a doua ediție a galelor…

- Zdob si Zdub, Gandul Matei, Alex Calancea band & Guz, Cuibul si Siaj vor urca pe scena pe 24 martie, la editia de Centenar a concertului #dinBasarabia, la Arenele Romane din Bucuresti. Evenimentul este organizat de Centrul pentru Integrare si Dezvoltare Prut, sustinut de Institutul Cultural…

- Dumitru Radu Popa (nascut la București, in 1949, intr-o familie de intelectuali de elita) nu trebuie confundat cu Dumitru Radu Popescu, care este mai cunoscut (a fost presedinte al Uniunii Scriitorilor, i s-au consacrat monografii etc.). Culmea este ca dintre ei doi tocmai autorul mai putin cunoscut,…

- Ambrozia creste pe marginea drumurilor, pe ogoare, prin culturi de trifoi, ruini si locuri lasate in paragina (de aici denumirea populara: iarba de paragina, iarba parloagelor, floarea pustei). Polenul acestei plante, purtat de vant, provoaca polinoze (rinita alergica, conjunctivita alergica, astm,…

- Romanii din diaspora care isi doresc sa porneasca o afacere in Romania se pot inscrie la un curs complex de antreprenoriat, fie ca vor sa se intoarca in tara sau vor sa coordoneze afacerea de la distanta. Cursul, impartit in 8 teme educationale, este realizat de echipa Impact Hub Bucuresti, oferit de Ro-Win si…

- Valentine’s Day, un eșec pentru turismul romanesc in 2018 25.000 de romani vor pleca in week-end-ul ulterior Sfantului Valentin in minivacanțe in țara, cu 20% mai puțini decat anul trecut. Principalele motive sunt drumurile proaste, vacanța elevilor dar și "revoluția fiscala" din Romania. Aceștia…

- Potrivit rezultatelor Raportului Consumatorilor privind Platile Efectuate, editia 2017-2018, circa 25% dintre romanii aflati intr-o relatie sentimentala s-au mutat cel putin o data inapoi cu parintii, din cauza situatiei financiare. Conform cercetarii, in cazul a mai mult de 18% dintre barbatii din…