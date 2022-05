Stiri pe aceeasi tema

Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca, in ciuda sancțiunilor, Rusia intenționeaza sa ramana deschisa cooperarii economice cu toate țarile lumii. In plus, susține liderul de la Kremlin, va extinde interacțiunea cu țarile care sunt interesate de cooperare.

Președintele rus Vladimir Putin nu are de gand sa declare legea marțiala in Federația Rusa pe fondul operațiunii militare speciale in Ucraina, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza agenția de presa TASS.

Președintele rus Vladimir Putin a cerut formarea unui grup de lucru interdepartamental pentru dezvoltarea de noi mecanisme in domeniul reglementarii valutare și al așezarilor internaționale, relateaza Interfax. Ordinul a fost semnat de președintele rus pe 9 mai.

Presedintele rus, Vladimir Putin, considera ca este necesar sa se monitorizeze cu atenție parametrii exporturilor de produse agricole catre țarile considerate „neprietenoase" de Moscova. Producția de produse agricole și de produse alimentare ar trebui sa se dezvolte intr-un ritm mai rapid - pana…

Președintele rus Vladimir Putin este "hotarat sa domine și sa controleze Ucraina" și a pornit la razboi pe baza unui set de ipoteze care l-au facut sa creada ca Rusia va avea un rezultat favorabil, a declarat marți directorul CIA, Bill Burns, citat de CNN, relateaza Mediafax.

TikTok a anunțat, duminica ca suspenda transmisiile in direct și conținutul video, dupa ce Vladimir Putin a semnat legea cenzurii. Rețeaua spune ca nu poate garanta ca se poate respecta legea data de administrația de la Kremlin.

Acuzațiile de crime de razboi sunt tot mai des intalnite in razboiul din Ucraina. Rusia respinge respinge astfel de acuzații, a declarat secretarul de presa al președintelui rus Dmitri Peskov (n. r.: foto stanga).

Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, cere masuri dure impotriva liderului de la Kremlin, pentru invadarea Ucrainei. Basescu atrage atenția ca lipsa de reacție a europenilor ii poate da curaj lui Vladimir Putin sa atace și alte țari, inclusiv din Europa de Est.