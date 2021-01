Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a adresat miercuri un tweet in engleza noului presedinte american Joe Biden, salutand decizia sa de a reveni in Acordul de la Paris, din care SUA au iesit in urma unei decizii a lui Donald Trump, relateaza AFP. "Welcome back! (Bine ati revenit!).…

- Ziua mondiala Braille este marcata, in fiecare an, la 4 ianuarie, data la care s-a nascut, in anul 1809, francezul Louis Braille, inventatorul alfabetului tactil cu puncte in relief pentru persoane cu deficiențe de vedere, folosit și astazi de nevazatori, informeaza Agerpres. Alfabetul Braille folosește…

- Președintele francez Emmanuel Macron este alaturi de soția sa Brigitte la Fort de Brégançon, locul oficial de vacanța al șefului statului din sudul Franței, dupa o infectare cu noul coronavirus, a declarat sâmbata Palatul Elysee, relateaza AFP.Șeful statului, care a petrecut…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a intrat in izolare pana in ajunul Craciunului, dupa ce a participat, cu Emmanuel Macron la o cina de aniversare a OCDE. Sanchez și Macron s-au intalnit, luni, la Paris, potrivit Reuters si Mediafax. Primul ministru al Spaniei va sta in izolare pana in…

- Aceasta masura nu se aplica strainilor care au profitat de oportunitațile prevazute de decretele președintelui Lukașenko: intrarea fara vize prin Aeroportul Național Minsk pina la 30 de zile și o vizita de 15 zile fara viza in zonele turistice din Regiunea Brest și Grodna. Acordul va incepe peste 30…

- Un înalt oficial american și-a exprimat marți „îngrijorarea” pentru libertatea religioasa în Franța în urma masurilor luate de Paris împotriva islamismului radical dupa mai multe atacuri recente, potrivit AFP."Sunt îngrijorat, desigur, de…

- Departamentul american al Justitiei a dezvaluit ca a numit un procuror special independent care sa continue sa ancheteze cu privire la gestionarea investigatiilor efectuate din 2016 si pana in 2018 cu privire la o eventuala complicitate intre Rusia si echipa de campanie a lui Donald Trump, dupa plecarea…

- Dorinta Ankarei de a instala un post de observare militar independent pe teritoriul azer a provocat dezacorduri cu Rusia, a declarat luni o sursa turca pentru Reuters, dupa ce cele doua tari au convenit luna aceasta sa monitorizeze impreuna aplicarea acordului de incetare a focului in Nagorno-Karabah,…