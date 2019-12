Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Ciolos a fost validat sambata, la Conventia Nationala a PLUS, cu majoritate de voturi, in functia de presedinte al partidului.Ciolos a fost ales cu 1.160 de voturi si 40 de abtineri. Votul a fost electronic. Citește și: Decizia majora ICCJ! Iese Dragnea din inchisoare? El…

- In județul Bihor, și-au exprimat valid opțiunea de vot 242.282 de alegatori. Insa votul altor 5.181 de bihoreni a fost anulat! „In cazul multora, intenționat și-au anulat votul. Sau nu au votat pe nimeni, sau i-au votat pe amandoi. Au fost cateva cazuri de voturi anulate pe care le…

- 206 romani din Noua Zeelanda au votat la turul al doilea al alegerilor prezidențiale și alți 1.310 romani au votat in Australia. Prezența a fost mai mare decat in primul tur. Numaratoarea paralela a USR-PLUS arata ca in ambele țari Klaus Iohannis conduce detașat. In Noua Zeelanda actualul șef al statului…

- Dacian Cioloș a declarat ca nu urmarește "sa înhațe" vreun partid sau vreo Alianța și dorește sa continue colaborarea cu USR. Liderul PLUS a spus ca a colaborat foarte bine cu Dan Barna și spera ca acesta sa fie reconfirmat la șefia partidului, transmite Mediafax."Vrem sa transmitem…

- "Eu sunt convins ca numarul votantilor motiunii de cenzura va fi mai mare decat numarul semnatarilor. Vom avea voturi si din zona parlamentarilor PSD, vom avea voturi si din zona parlamentarilor din grupul minoritatilor nationale, care nu sunt semnatari. (…) Sunt cel putin 7-8 voturi peste numarul…

- Dan Barna a fost validat pentru funcția de președinte USR, la cel de-al cincilea Congres Național al USR, care are loc la Timișoara.Citește și: Radu Tudor, tablou de COȘMAR, dupa masurile luate de Guvern: 5 GIGANȚI vor sa plece din Romania Dan Barna a fost validat cu 429 de voturi pentru…

- Premierul Viorica Dancila l-a felicitat, marti, pe Teodor Melescanu pentru alegerea in functia de presedinte al Senatului, precizand ca votul dat in acest sens in forul legislativ arata ca PSD are in continuare majoritate in Parlament. "Felicitari domnului Teodor Melescanu pentru alegerea…

- Teodor Melescanu, propunerea PSD pentru presedintia Senatului, a obtinut cele mai multe voturi in plen, 67, insa i-a limit un singur vot pentru a obtine mandatul. Astfel, se organizeaza un tur II, in care vor intra Melescanu si Gorghiu (PNL), aceasta din urma obtinand 49 de voturi in primul tur.…