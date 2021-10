Stiri pe aceeasi tema

- Un rau de lava roșie care țașnea din vulcanul Cumbre Vieja de pe insula spaniola La Palma s-a largit, dupa ce partea de nord a craterului s-a prabușit, provocand explozii spectaculoase. The post Video: Conul vulcanului din La Palma s-a prabușit, raul de lava s-a largit și inainteaza spre ocean appeared…

- Coșmarul din insula La Palma continua. Un rau de lava roșie care țașnea din vulcanul Cumbre Vieja s-a largit, dupa ce partea de nord a craterului s-a prabușit, provocand explozii spectaculoase.

- Lava vulcanului Cumbre Vieja de pe insula spaniola La Palma care a ajuns la Oceanul Atlantic a castigat teren si formeaza o "limba" de peste zece hectare in ocean, a declarat joi Institutul de vulcanologie din insulele Canare (Involcan), relateaza AFP.

- Lava vulcanului Cumbre Vieja din La Palma a început sa formeze o delta care câștiga treptat teren în fața apelor, pe masura ce se revarsa în Oceanul Atlantic. Autoritațile au cerut oamenilor sa stea la o distanța de cel puțin 3,5 kilometri, deoarece lava care intra în…

- In noaptea de marti spre miercuri, un fenomen considerat potential periculos de catre Institutul de vulcanologie din insulele Canare (Involcan) s-a produs atunci cand lava vulcanului care a erupt in urma cu zece zile pe insula La Palma din arhipelagul spaniol al Canarelor a ajuns la ocean. Erupția vulcanului…

- Lava vulcanului de pe insula La Palma a ajuns in Oceanul Atlantic. Din imaginile surprinse de martori se vede cum deasupra apei s-a creat un nor de aburi si fum.Intre timp, lava continua sa distruga tot ce ii sta in cale. Printre cladirile facute scrum este si o biserica.

- Eruptia vulcanului de pe insula spaniola La Palma, continua de aproape o saptamana si nu da niciun semn ca s-ar apropia de sfarsit. Dimpotriva, o parte din crater s-a prabusit sub propria sa greutate.

- Dupa 50 de ani de la ultima erupție, ieri vulcanul Cumbre Vieja a erupt din nou, asta dupa o saptamana de activitate seismologica. Iata unde se afla insula La Palma și cum arata inainte de acest fenomen.