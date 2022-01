Conu’ Georgică faţă cu reacţiunea. Moldovo, fii deşteaptă! Ca sa nu mai ramaie repetent si anul acesta la lectia de patriotism, mam"mare, mamitica si tanti Mita, au permis tanarului Simion s-ajunga la Iasi de 24 ianuarie. Toti romanii adevarati si-au dat „mana cu mana" pentru ca nu cumva revolutionarul George Simion sa rateze a se sui in trenul unirii. Odata ajuns la lasi apostolul neamului va s-aprinda pentru poporul satul de tiranie lumina unitatii nationale, dintr-o flacara la care acum doar dansul are acces. Apoi, miraculos aprinsa la Iasi, auzind c-a venit libertatea la putere, vapaia unirii va da buzna prin toate cotloanele tarii ca sa bage spaima… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

