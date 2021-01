Contzilla.ro: Ce schimbări aduce 2021 pe plan fiscal? Anul 2021 aduce cateva noutati fiscale importante pentru firmele din Romania. In lista de mai jos sunt prezentate doar cele publicate in Monitorul Oficial pana la aceasta data. Este foarte probabil sa mai existe si altele pana la finalul anului, tinand cont de faptul ca doua proiecte ample de modificare si completare a Codului fiscal si a Codului de procedura fiscala se afla la Presedinte pentru promulgare. 1.Termenul pana la care se fac rambursari de TVA cu control ulterior este 25 ianuarie 2021. 2. Incepand cu 01.01.2021, plafonul valoric pentru livrarea de locuinte cu cota redusa (5%) catre… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Stiri pe aceeasi tema

