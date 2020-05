Conturile Jandarmeriei, blocate după ce au fost anulate amenzile unor protestatari Conturile Direcției Generale a Jandarmeriei Municipiului București au fost blocate de catre ANAF pana la concurența sumei de 2.861,24 de lei ca urmare a mai multor decizii ale instanțelor sesizate de persoane care au atacat amenzile primite la proteste, scrie romania.europalibera.org. Decizia Fiscului vine dupa ce instanțele au decis ca protestatarii sa primeasca inapoi cheltuielile de executare, taxele de timbru și onorariile avocaților, iar Jandarmeria nu a efectuat plațile. Au inceput sa plateasca abia dupa ce ne-am dus la un executor judecatoresc. Deci banii aceștia reprezinta cheltuielile… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

