Conturile Facebook ar putea avea asociate mai multe profiluri In mod normal, conform politicii platformei sociale, Facebook le interzice utilizatorilor sa foloseasca mai multe conturi, fiind permisa folosirea doar a unui singur cont pentru o persoana. Acum, insa, Facebook a inceput sa testeze o optiune prin care utilizatorii pot folosi mai multe profiluri in cadrul aceluiasi cont. Pana la cinci profiluri pot fi create in cadrul unui singur cont. Profilurile reprezinta o solutie care permite utilizatorilor sa separe modurile in care acestia doresc sa acceseze informatiile din cadrul retelei sociale, fara ca Facebook sa fie nevoita sa impuna propriile reguli,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A imbraca in haine sclipitoare, seducatoare, capitalismul reprezinta o operațiune mai grea in comparație cu apologia comunismului. A umaniza un sistem care are la baza lacomia in dauna principiilor morale, pentru care cultura și arta sunt paguboase pentru ca nu produc, e o operațiune mult mai dificila…

- Președinte Klaus Iohannis a facut referire, joi, in discursul sau de la ”Forumul Educației Financiare”, la lumea cripto-activelor, ca rețea globala, despre care spune ca se diversifica extrem de rapid.

- Camera deputaților a adoptat azi, in calitate de camera decizionala, o noua masura din pachetul „Sprijin pentru Romania"și anume majorarea tichetelor de masa cu 50%. Astfel, incepand cu 1 iulie 2022, tichetele de masa cresc de la 20,17 lei, cat sunt in prezent, la 30 de lei. De asemenea, legea prevede…

- Un om a murit și alți opt au fost raniți, la Berlin, dupa ce o mașina a ieșit de pe carosabil și a ajuns pe trotuar. Șoferul a fost arestat. Deocamdata nu se știe inca daca a fost accident sau atentat, scrie digi24.ro.

- S-a simțit sufletul orașului pulsand cald și invaluitor, ieri seara, in pasajul VI, in curtea unei case de pe Dornei. Atmosfera fantastica i-a cuprins și pe vecinii care au pandit curioși prin gard sau au dansat din balcoane, pe ritmurile frenetice ale muzicienilor de la Mike Parker’s Trio Theory .…

- SCM Craiova a remizat cu Braila, 27-27, dar pe finalul intalnirii am avut parte, din nou, de probleme de arbitraj. Tehnicianul formației craiovene, Bogdan Burcea, a ținut sa le mulțumeasca celor prezenți la Polivalenta și nu a ezitat sa „arunce“ cu o mica „ințepatura“ in arbitri. Totodata, acesta a…

- Un efort mic pentru a te proteja de hackeri, un pas mare pentru securizarea datelor In aprilie 2021, Facebook a avut de-a face cu o scurgere masiva de date: 533 de milioane de utilizatori au aflat ca datele personale, incluzand mail-uri și numere de telefon, au fost scurse online. Utilizatorii din Romania…

- Google a extins categoriile „sensibile la reclame”, astfel incat utilizatorii pot bloca conținutul care le-ar putea afecta sanatatea psihica, precum reclamele de slabit. Acum, utilizatorii pot interveni asupra categoriilor de reclame care le sunt afișate și pot solicita reducerea acestora. Alaturi de…