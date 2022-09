Structura noului an scolar 2022-2023. Cand va fi prima vacanta

Elevii incep, luni, un nou an scolar. Noul an nu se va mai desfasura pe semestre ca si pana acum, ci pe module. Ministerul Educatiei a anuntat ca noul an scolar va avea urmatoarea structura: Modulul 1: 5 septembrie 2022 - 21 octombrie 2022 - Cursuri 22 octombrie 2022 - 30 octombrie… [citeste mai departe]