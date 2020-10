Stiri pe aceeasi tema

- Extrasul sentintei de condamnare a fostului director al Serviciului de Informații și Securitate in dosarul expulzarii profesorilor turci a fost facut public. Documentul a fost desecretizat de Judecatoria Chisinau, la solicitarea Procuraturii Generale.

- Desparțirea dintre Alin Oprea și Larisa, cea cu care a fost casatorit timp de 22 de ani și alaturi de care are doi copiii, este una zgomotoasa și se tranșeaza atat in instanța, cat și pe micile ecrane. Acuzațiile dure au venit din ambele parți, foștii partenerii susținand ca infidelitatea a existat…

- CHIȘINAU, 14 sept. - Sputnik. Președintele Judecatoriei Chișinau cu sediul in sectorul Centru, Radu Țurcanu, a semnat astazi o dispoziție in care se anunța ca un angajat din cadrul instituției a fost testat pozitiv la COVID-19. Astfel, in urmatoarea perioada, judecatorii vor examina doar anumite…

- A fost finalizata urmarirea penala in privinta unei banci comerciale care figureaza in dosarul fraudei bancare. Astazi, procurorul general, Alexandr Stoianoglo, a anuntat ca fosta președinta a Consiliul de administrație a institutiei financiare e acuzata de escrocherie in

- Toate cele 16 demersuri la arestare, inaintate de procurori in privinta figurantilor din dosarul privind fraudarea SA ”Metalferos”, au fost de magistratii de la Judecatoria Chisinau, sediul Ciocana.

- Statul vrea sa poata identifica rapid romanii cu conturi bancare, așa ca ANAF va crea un Registru special care va cuprinde toate informatiile privind conturile bancare si de plati ale cetațenilor romani. Astfel, se dorește depistarea rapida a spalarii de bani. ANAF va crea un registru in care vor fi…

- Informatiile privind conturile bancare si de plati ale romanilor vor fi disponibile intr-un Registru special creat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF). Prin Registrul central electronic pentru conturi de plati si conturi bancare, Fiscul va putea identifica rapid persoanele fizice si…