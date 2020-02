Mii de conturi de pe retelele Twitter, Facebook si Instagram asociate cu Rusia raspandesc dezinformare antiamericana in legatura cu coronavirusul aparut in China, au declarat pentru France Presse responsabili ai SUA. Potrivit acestor responsabili, citati sambata de AFP, campania de dezinformare si propagare de teorii ale conspiratiei a inceput acum circa o luna, intr-un moment in care numarul deceselor din China din cauza noului virus era de trei si epidemia consta in doar 200 de cazuri la Wuhan. In prezent, bilantul se ridica la peste 2200 de morti si 75.000 de cazuri in China si alte peste 1000…