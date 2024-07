Stiri pe aceeasi tema

- Iubita europarlamentarului USR, Vlad Voiculescu, și mama copilului sau, Laura Ștefanuț, l-a acuzat pe acesta, intr-un grup privat pe Facebook, ca are cont secret pe platforma de dating Tinder, folosit pentru a o urmari, și a anunțat ca s-a desparțit de el. Europarlamentarul USR susține ca nu a inșelat-o…

- Noi descoperiri privind Covid prelungit, care se refera la efectele pe termen lung asupra sanatatii experimentate de multi dintre cei care au avut Covid-19, aduc deopotriva vesti bune dar si vesti mai putin imbucuratoare, potrivit unui studiu realizat la facultatea de medicina a Universitatii Washington…

- Fostul prefect de Gorj Dan Ilie Morega, aflat in arest la domiciliu dupa ce a condus fara permis de șase ori, va fi internat intr-o sectie de psihiatrie, au hotarat, vineri, 31 mai, magistrații Judecatoria Sectorului 1. Decizia instantei de judecata vine dupa ce procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Miodrag Belodedici, unul dintre foștii mari internaționali romani, a ramas fara permis de conducere, imediat dupa meciul de adio al Generației de Aur, disputat impotriva echipei Legendelor Lumii (3-2). Miodrag Belodedici (60 de ani) a ramas fara permis de conducere, dupa meciul de retragere a Generației…

- O meduza uriașa și un crab-paianjen au fost vazute pe o plaja din Scoția. Mulți dintre iubitorii de mare au spus ca nu vor sa mai intre in apa. Creaturile au fost vazute de mai multe persoane, insa un cuplu le-a publicat pe un grup de Facebook, iar fotografiile au atras o mulțime de comentarii. […]…

- Un barbat din Roznov, judetul Neamt, și-a distrus masina Live pe Facebook, de fata cu politistii, dupa ce i-a fost retinut talonul, in urma unui control in trafic. Soferul din Roznov a fost tras pe dreapta de un echipaj de Politie aflat in control cu o echipa de la Registrul Auto Roman. In urma verificarilor,…