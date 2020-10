Stiri pe aceeasi tema

- Twitter a anuntat ca a blocat luni contul presedintelui Donald Trump din cauza ca acesta a incalcat politica companiei si a difuzat adresa de e-mail a unui ziarist de la New York Post, relateaza dpa. Contul presedintelui a fost blocat pana cand postarea a fost eliminata, a confirmat gigantul…

- Donald Trump, aflat la tratament pentru COVID-19 in spital, a publicat un video pe Twitter in care explica faptul ca se simțea rau la venirea in spital, ieri, dar acum este mult mai bine. Președintele american s-a filmat in apartamentul prezidențial din spital. Deși nu arata foarte bine, a spus ca „in…

- Președintele american, Donald Trump, are coronavirus. Liderul american și prima doamna, Melania Trump, au fost testați pozitiv la COVID-19, la doar cateva ore dupa ce o consiliera a președintelui a fost confirmata ka fiind infectata.

- Presedintele american Donald Trump a postat miercuri pe Twitter un videoclip trucat in care adversarul sau, democratul Joe Biden, pune pe telefon, pe o scena o piesa rap care insulta politia, relateaza AFP.Locatarul Casei Albe a repostat pe contul sau de Twitter, in mai multe randuri, mesaje…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca va participa duminica la o videoconferinta internationala a donatorilor in sprijinul Libanului, devastat de explozia de proportii de marti de la Beirut, informeaza AFP. "Vom avea o videoconferinta duminica impreuna cu presedintele (Frantei, Emmanuel)…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca afirmatiile sale privind copiii si COVID -19, retrase cu o zi înainte de Facebook si Twitter, sunt ''perfecte'', relateaza AFP, citata de Agerpres. El a afirmat într-o emisiune radio a conservatorului Geraldo Rivera ca…

- Facebook a eliminat miercuri de pe pagina presedintelui american Donald Trump un videoclip ce incalca regulile retelei sociale privind dezinformarea legata de pandemia de COVID-19. Aceeasi masura a luat-o si Twitter, care a și blocat contul de campanie al președintelui american.

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri ca uneori regreta postarile sale de pe Twitter, recunoscând ca utilizeaza impulsiv aceasta platforma si ca i-ar fi benefica o abordare mai prudenta, transmite agenția DPA, preluata de Agerpres.Întrebat într-un interviu cu…