- Contul personal de Twitter al lui Marjorie Taylor Greene, unul din cei mai vocali aliati ai lui Donald Trump in Congresul american, a fost „suspendat in mod permanent“ de catre platforma de socializare pe motiv ca republicana a incalcat regulile retelei sociale cu privire la informarea despre pandemie.

- Actorul Alec Baldwin, implicat in tragedia care a avut loc pe platoul de filmare de la „Rust” cand a ucis-o accidental pe directoarea de imaginea Halyna Hutchis, si-a inchis unul dintre conturile de pe reteaua de socializare Twitter, relateaza News.ro. La o luna si jumatate de la moartea directoarei…

- In cel puțin doua experimente de-a lungul anilor, Facebook a explorat ce se intampla atunci cand iși dezactiveaza controversatul sistem de clasare a postarilor din News Feed - softul care decide pentru fiecare utilizator ce postari va vedea și in ce ordine, arata documentele interne, consultate de Washington…

- O curte de apel a decis joi, 11 noiembrie, in favoarea fostului presedinte american Donald Trump, 75 de ani, și a blocat temporar trimiterea documentelor catre Comitetul Camerei Reprezentantilor, organismul care ancheteaza asaltul asupra Capitoliului , din 6 ianuarie, scrie agenția News.ro , care preia…

- Marjorie Taylor Greene, aleasa republicana de Georgia in Camera Reprezentanților a SUA, a strans deja amenzi in cuantum de 48.000 de dolari pentru ca refuza sa poarte masca in Congres. Foarte vocala, susținatoare ferventa a lui Donald Trump – despre care spune ca a fost furat la voturi in favoarea lui…

- Joe Biden a anunțat joi, înainte de plecarea sa în Europa, ca a gasit cadrul unui acord pentru „planul sau istoric” în favoarea familiilor și a mediului, dar sprijinul esențial al mai multor reprezentanți aleși ai Congresului pentru acest text este înca incert, potrivit…

- Un protest al veteranilor cerand plata din urma a unor drepturi s-a transformat in violente marti in fata Congresului din capitala Guatemalei, dupa ce multimea furioasa a aruncat cu pietre, a distrus usile cladirii parlamentului tarii si a incendiat masini, relateaza miercuri DPA. Politistii…