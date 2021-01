Contul de TikTok al lui Cumpănașu, verificat de Poliția Capitalei Contul de TikTok „Proful online”, administrat de Alexandru CUmpanașu, este verificat de Poliția Capitalei dupa ce au fost depuse mai multe sesizari privind activitatea deplasata a acestuia. Mai multe persoane au sesizat ca postarile și interacțiunea lui Cumpanașu cu elevii sunt mai mult decat deplasate, iar Poliția Capitalei face verificari pentru a stabili daca este sau nu cazul sa deschida o ancheta, au declarat surse citate de Mediafax . Pe contul sau de TikTok, Alexandru Cumpanașu vorbește cu adolescenți și se pare ca unele persoane considera ca interacțiunea nu este tocmai in regula. In plus,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

