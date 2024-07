Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de la Secția Omoruri, in colaborare cu procurorii de la Parchetul Tribunalului București au inceput sa lucreze la mai multe teorii privind moartea suspecta a influencerului Andrei Parvan, cunoscut sub numele de Andrei Versace.

- Polițiștii continua investigațiile dupa ce un barbat a fost gasit mort in apartamentul sau dintr-un cartier exclusivist din nordul Bucureștiului. Paznicul cladirii a alertat autoritațile apeland 112, dupa ce a simțit un miros ciudat și puternic emanand din apartament. Pompierii au fost nevoiți sa intervina…

- De ieri, 21 iulie, polițiștii de la Secția Omoruri, alaturi de procurorii de pe langa Parchetul Tribunalului București, incearca sa dezlușeasca misterul morții subite a influencerului Andrei Versace. Deși au trecut 24 de ore de la descoperirea acestuia, se pare ca aceștia au emis deja principala ipoteza…

- Moartea lui Andrei Versace a picat ca un trasnet in lumea mondena. Corpul celui care se autointitula „Regele fițelor” a fost gasit de criminaliști intr-un apartament din sectorul 1, in urma unei sesizari facute de agentul de securitate al complexului rezidențial. Spynews a obținut detalii tulburatoare…

- Sambata, 20 iulie 2024, Andrei Parvan, cunoscut publicului drept Andrei Versace, a fost gasit fara viața in locuința sa dintr-un complex rezidențial de lux din Sectorul 1. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru moarte suspecta, iar cadavrul a fost transportat la Institutul Național de Medicina…

- Polițiștii din Vaslui sunt in alerta! Un apel la 112 anunța ca trupul unui barbat a fost gasit abandonat intr-un geamantan pe marginea drumului din satul Pungești.Este vorba despre cadavrul unui barbat in varsta de 50 de ani.Descoperirea macabra a fost facuta la marginea unui drum…

- O romanca și-a gasit sfarșitul cu cateva zile inainte de Paște, in Italia. Aceasta a fost gasita moarta intr-o locuința in care mai stateau și alte persoane, venite in vizita. Polițiștii au efectuat cercetari la fața locului, pentru a afla care ar fi cauza decesului.

- Este alerta in Italia! Cadavrul unui roman a fost gasit intr-o piața publica, vizitata de o mulțime de oameni. Mai mulți trecatori au sunat imediat la poliție, dupa ce au gasit trupul neinsuflețit al romanului. Iata ce ipoteze au polițiștii cu privire la cauza morții.