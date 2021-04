Controversele din jurul lui Vlad Voiculescu - afaceri dubioase de 700.000 de lei

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, spune ca cel care trebuia sa il anunțe pe Florin Cițu despre ordinul de carantinare este Raed Arafat. Voiculescu afirma ca ordinul a fost doar o pretext pentru demitere, pentru ca, in realitate, nu producea efecte. Intrebat daca a fost sabotat…

- Premierul Florin Cițu este ministru interimar al Sanatații, dupa demiterea lui Vlad Voiculescu, iar primul act in aceasta funcție a fost semnarea unui ordin care sa-l abroge pe cel de marți, prin care erau modificate criteriile in funcție de care putea fi instituita carantina zonala ( VEZI DETALII ).

- Cimpeanu a subliniat ca ministerul pe care il conduce nu a primit și nici nu a trimis vreo recomandare școlilor in privința interzicerii acestui obicei. ”Școlile, in momentul de fața, sunt in subordinea Ministerului Educației, iar ministerul nu a primit nicio solicitare in sensul recomandarii de a purta…

- De numele lui Vlad Voiculescu, aflat la al doilea mandat de ministru al Sanatații, se leaga o serie de controverse The post Cine e Vlad Voiculescu, dezvaluiri in premiera. Controversele din jurul ministrului Sanatații appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Cine e Vlad Voiculescu,…

- Intrebat la Realitatea Plus cum pot alerga copiii cu masca la orele de sport, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca aceasta a fost solicitarea specialiștilor din domeniul sanatații. In ordinul comun de ministru , semnat alaturi de Vlad Voiculescu, nu este specificat concret acest lucru.…

- Ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu a sustinut, in urma cu putin timp, o conferinta de presa, impreuna cu ministrul Sanatatii, cu referire la noile masuri privind deschiderea scolilor incepand de luni, 8 februarie. Sorin Cimpeanu si Vlad Voiculescu au sustinut o conferinta de presa in care au detaliat…

- Nu știm cu exactitate cauzele tragediei de la Matei Balș. Așteptam rezultatele anchetei pentru a vedea responsabilitațile și responsabilii și sa invațam, vom ști ce masuri sa prioritizam. Nu s-a concretizat o ipoteza principala. Singurul lucru pe care putem sa-l spunem e ca un consum mare de oxigen…