UEFA nu vrea ca stadionul din Munchen sa fie iluminat in culorile curcubeului la meciul Germania-Ungaria. Autoritațile din Munchen au cerut permisiunea UEFA ca stadionul Allianz-Arena sa fie iluminat in steagul LGBTQ la meciul Germania-Ungaria, in semn de protest fața de o lege homofoba adoptata recent in Ungaria. UEFA se opune. Potrivit cotidianului Bild, forul european a refuzat cererea autoritatilor din Munchen. Oficialitatile din Munchen doreau acest lucru pentru a arata “solidaritatea cu comunitatea LGBT din Ungaria”. „UEFA este o organizatie neutra din punct de vedere politic si religios.…