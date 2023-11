Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, timp de o zi, autoritațile dintr-un stat din nordul european fac publice datele fiscale ale tuturor cetațenilor. Ziua Transparenței, care are loc in fiecare an pe 8 noiembrie in Finlanda, este singura in care toate veniturile fiscale ale cetațenilor sunt publicate de stat și oricine le…

- BerbecBerbec, ești spontan și aventuros, așa ca unul dintre lucrurile tale preferate din lume este adrenalina.De aceea, Halloween-ul este sarbatoarea ta preferata.Iți place sa te uiți la filme de groaza și sa te sperii fara sens in timp ce stai liniștit pe canapea, dar și sa te plimbi prin case bantuite…

- Executia bugetului general consolidat in primele opt luni ale anului 2023 s-a incheiat cu un deficit de 42,19 miliarde lei, respectiv 2,65% din PIB fata de deficitul de 32,98 miliarde lei, respectiv 2,34% din PIB aferent primelor opt luni ale anului 2022, anunta Ministerul de Finante.”Executia bugetului…

- Ordonanța AUSTERITAȚII: Veniturile a caror sursa nu poate fi dovedita vor fi impozitate cu 70% Veniturile a caror sursa nu poate fi dovedita se impoziteaza cu 70%, precizeaza forma finala a proiectului de lege privind masurile fiscale și cele de reducere a cheltuielilor in domeniul public, relateaza…

- Marcel Ciolacu admite ca exista discutii privind posibilitatea unor candidaturi pe liste comune PSD-PNL la alegerile de anul viitor. Premierul a afirmat, marți, ca are o buna colaborare cu liberalii, dar a amintit si despre o serie de probleme din trecut. PSD si PNL vor da un singur candidat la alegerile…

- ”CEC Bank a inregistrat un profit net estimat, neauditat, de 369,4 milioane de lei in primul semestru din 2023. Banca a continuat sa-si consolideze pozitia pe piata si a inregistrat o crestere a activelor nete pana la 69,08 miliarde de lei – plus 29,4% fata de perioada similara a anului trecut”, anunta…

- Titlurile China Evergrande Group au scazut luni pana la 22 de centi Hong Kong, comparativ cu ultima lor inchidere, la 1,65 dolari Hong Kong pe actiune, pe 18 martie 2022. Reluarea tranzactiilor vine in momentul in care compania a inregistrat o pierdere de 39,25 miliarde de yuani (5,38 miliarde de dolari)…

- Avutia privata neta la nivel mondial a scazut cu 2,4% pana la 454.400 miliarde de dolari. Cea mai mare parte a declinului a fost resimțita de gospodariile din America de Nord si Europa, care impreuna au pierdut 10.900 miliarde de dolari. Avutia globala a gospodariilor a scazut anul trecut, pentru prima…