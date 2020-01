Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sector 4 informeaza, marți seara, ca firma care a facut deratizarea in Școala 133 din Capitala a folosit substanțele Bionet A15 și Insektum, ambele fiind omologate.Primaria Sectorului 4 explica, intr-un comunicat de presa, ca situația a debutat in jurul orelor 14.00, adica in schimbul…

- Un depozit din sectorul Riscani al Capitalei a fost cuprins de flacari in aceasta dupa-amiaza. Potrivit informatiilor preliminare obținute din surse oficiale, incendiul a izbucnit in jurul orei 16:00, la etajul doi al unui depozit situat pe Bulevardul Moscova din Capitala.

- Un accident grav s-a produs la intersectia strazilor Mihai Viteazul si Stefan cel Mare din Capitala. O masina de taxi s-a ciocnit cu un troleibuz. O ambulanta a ajuns la fata locului.Imaginile au fost publicate de catre martori oculari pe Facebook.

- Politistii Capitalei au pus in aplicare, miercuri dimineata, trei mandate de perchezitie, intr-un dosar privind savarsirea unei infractiuni de furt din locuinta si trei tentative la furt."Din datele si probele administrate in cauza de catre politistii Serviciului de Investigatii Criminale…

- Un barbat in varsta de 44 de ani a decedat dupa ce s-a impușcat in cap in timp ce se afla intr-un club de trageri la ținta de pe bulevardul Dacia din capitala. Totul a avut loc ieri la ora 15:55, poliția fiind sesizata de catre instructorul TIR-ului. Potrivit poliției, dupa ce a…

- Curtea de Apel București a decis, luni, intrarea in faliment a RADET. Decizia este una definitiva. Magistrații Curții de Apel București au menținut, astfel, decizia din prima instanța a Tribunalului București. Primarul Capitalei da asigurari ca bucurestenii vor avea, chiar si in aceste conditii, apa…

- Situație incredibila la Primaria Sectorului 4 din Capitala. Un consilier francez al USR nu pune piciorul la ședințe, dar incaseaza banii spun colegii care arata documentele de la Primarie. Guilhem...

- Accidentele grave se țin lanț in Capitala. Un tanar de 24 de ani a fost lovit mortal de o mașina, in timp ce traversa strada neregulamentar. Impactul s-a produs in jurul orei doua noaptea, pe strada Maria Dragan, din sectorul Ciocana.