Controverse privind amplasarea statuii lui Mihai Viteazul

- Autoritațile din județul Covasna au transmis noi informații cu privire la profanarea statuii lui Mihai Viteazul, primul intregitor de țara. Inspectorul Județean de Poliție Covasna a transmis ca patru adolescenți sunt suspectați de vandalizarea și distrugerea statuii simbolului uniunii naționale. Adolescenții…

- Soclul statuii lui Mihai Viteazul din Sfantu Gheorghe, pe care a fost vopsit steagul Ungariei și a fost inscripționat mesajul „Trianon”, a fost curațat. Primarul orașul Antal Arpad susține ca este vorba de „o provocare” și cere poliției sa indentifice autorii, informeaza mediafax. „Este evident…

- Polițiștii din Covasna au deschis un dosar penal pentru distrugere dupa ce o parte din soclul statuii lui Mihai Viteazul din Sfantu Gheorghe a fost vopsit in culorile drapelului Ungariei. Potrivit IPJ Covasna, polițiștii au fost sesizați sambata cu privire la faptul ca grupul statuar Mihai…

