Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanța de urgența care permite impușcarea mai rapida a urșilor agresivi ajunși in intravilanul localitaților a fost aprobata de Guvern. Va fi ultima metoda la care se va apela daca nu se reușește alungarea sau tranchilizarea lor.

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa la Cluj, ca Ordonanța de Urgența privind intervenția in cazul urșilor agresivi nu este suficienta pentru ca aceștia sa nu mai puna in pericol viața oamenilor. Barna a explicat ca se pregatesc și sancțiuni pentru cei care…

- Deputata USR PLUS Cristina Pruna, vicepresedinte al Camerei Deputatilor, anunta ca a depus un proiect de lege care va permite accesul angajatilor, online, la datele proprii din registrul de evidenta al salariatilor (REVISAL) si la dovada vechimii in munca. "Am depus astazi un proiect de lege care odata…