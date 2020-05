Stiri pe aceeasi tema

- Sunt exceptați copiii sub 5 ani. Nu și varstnicii peste 65 Ordinul privind obligativitatea purtarii mastii de protectie, a triajului epidemiologic si privind spalarea manilor, pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS CoV-2 pe durata starii de alerta, a fost publicat vineri seara in Monitorul Oficial.…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca a primit mai multe petiții legate de obligativitatea purtarii maștii, instituita prin Legea privind starea de alerta și care trebuie purtata cel...

- Termoscanarea, una dintre cele mai dezbatute subiecte la nivel la național, ridica o noua intrebare: ce fac elevii, daca in dimineața in care vor trebui sa susțina examenele, vor avea temperatura mai mare decat limita de 37,3 grade impusa pentru a le fi permis accesul in unitațile de invațamant? Avocatul…

- In acest caz, oamenii considera ca masura de triaj epidemiologic impotriva raspandirii COVID-19 este intruziva sau le incalca drepturile. Renate Weber , Avocatul Poporului , a afirmat, la Digi 24, ca sunt „zeci de sesizari de la cetațeni, oameni politici și nu numai” privind masurarea temperaturii la…

- Ministerul Educației și Cercetarii (MEC) și Ministerul Sanatații au emis un ordin comun, care stabilește masuri pentru unitațile/instituțiile de invațamant, instituțiile publice, pentru toate structurile aflate in subordonarea MEC. Astfel, masurile pentru organizarea activitații in actualul context…

- Conform deciziilor autorittailor, dupa data de 15 mai romanilor li se va verifica temepratura inainte de a intra in anumite cladiri. Dar medicii sunt de parere ca limita temperaturii stavbilita de ei, adica 37 de grade Celsius se poate modifica in diverse situații și nu anunța doar o posibila infecție…

- Avocatul Poporului a solicitat autoritatilor germane informatii despre siguranta sanitara a muncitorilor romani sezonieri. "In contextul dezvaluirilor din presa privind conditiile in care sunt cazati si lucreaza muncitorii plecati din Romania pentru activitati sezoniere in agricultura in Germania,…