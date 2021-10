Deși nu a fost inca adoptat, prin lege, și a fost declarat ilegal, in prima instanța, de judecatorii Curții de Apel Cluj, certificatul verde este deja folosit iar reprezentanții Guvernului nu vad niciun impediment in acest lucru. Este vorba de documentul care dovedește ca persoana respectiva a fost vaccinata sau a trecut prin boala, in ultimele șase luni. La sfarșitul lunii octombrie, magistrații Curții de Apel Cluj au considerat ca Guvernul a facut un exces de putere și a urmarit substituirea prin hotarare de Guvern a unei legi organice atunci cand a prelungit starea de alerta și a introdus certificatului…