- Administratia Chinei a denuntat ingerintele Germaniei si a amenintat cu o riposta simetrica la decizia Guvernului Angela Merkel de suspendare a tratatului de extradare cu provincia Hong Kong.Germania a anuntat vineri seara decizia suspendarii Tratatului de extradare cu Hong Kong-ul, din cauza…

- Germania, cea mai puternica economie a Uniunii Europene, iși apara interesele cu China, autoritațile de la Berlin avertizand ca nu trebuie luate masuri impotriva guvernului chinez, in ceea ce privește situația din Hong Kong, scrie capital.ro .

- Autoritatile din Hong Kong au interzis miercuri elevilor sa cante „ Glory to Hong Kong”, imnul oficial al manifestatiilor pro-democratie din fosta colonie britanica. Decizia a fost luata la doar cateva ore dupa ce regimul comunist de la Beijing si-a inaugurat biroul de securitate nationala in aceasta…

- Canada a anuntat suspendarea tratatului de extradare cu Hong Kong si incetarea exporturilor de echipamente militare sensibile catre regiunea autonoma, dupa ce Beijingul a adoptat o noua lege privind securitatea in Hong Kong, relateaza vineri dpa. Ministrul de externe canadian Francois-Philippe…

- China va inchide gradual toate pietele unde se vand pasari vii, pentru a reduce riscurile pentru sanatatea publica in urma raspandirii noului coronavirus, a anuntat vineri presa oficiala de la Beijing, potrivit Agerpres.Vor fi impuse ''restrictii comertului si sacrificarii pasarilor vii'', a declarat…

- Autoritațile din China au reinstaurat, duminica, restricții legate de COVID-19. Peste 400.000 de persoane care locuiesc in apropiere de Beijing au fost plasate in izolare, dupa ce in regiunea unde stau au fost depistate 18 cazuri de infecție cu coronavirus, scrie BBC.Citește și: Negocierile…

