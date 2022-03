Stiri pe aceeasi tema

- In cursul acstei zile, conform unor surse, Traian Basescu ar fi fost internat la o clinica din Paris, in urma unui presupus atac vascular cerebral. Informațiile nu au fost confirmate de niciun membru al familiei, pana la acesata ora. Conform celor de la Atena 3, Ana Maria Bujor, senior-editor ar fi…

- Avocata fostului președinte Traian Basescu susține ca acesta nu iși pierde privilegiile acordate pe viața. Alți juriști au insa pareri opuse și nu este exclus sa se ajunga in instanța, unde judecatorii sa decida care forma a legii se aplica in cazul lui Traian Basescu.