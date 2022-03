Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu a colaborat cu Securitatea, a stabilit miercuri ICCJ, decizia fiind definitiva. Fostul presedinte Traian Basescu afirma, dupa decizia ICCJ privind colaborarea sa cu Securitatea, ca a luat nota de decizie, anuntand ca va face demersurile legale la CEDO, informeaza news.ro.…

- Președintele interimar al USR, Catalin Drula, a declarat miercuri, 23 martie, ca fostul președinte Traian Basescu, declarat definitiv colaborator al Securitații comuniste inainte de 1990 de Inalta Curte, trebuie sa prezinte scuze romanilor „pentru ce a facut și pentru ca ne-a mințit atata timp” și sa…

- In septembrie 2019, Curtea de Apel București a constatat calitatea lui Basescu, actualmente europarlamentar, de colaborator al Securitații sub indicativul "Petrov".Basescu a contestat decizia primei instanțe, care l-a declarat colaborator.Potrivit CNSAS, Basescu, sub numele de cod "Petrov", a dat note…

