- Restrangerea activitații, risc crescut de insolvența și imposibilitatea de a mai produce sunt printre riscurile majore cu care se confrunta multe firme din Romania, arata un comunicat al Asocciației patronaale Concordia. Este important ca in ciuda urgenței orice noi soluții sa fie discutate și sa…

- Uniunea Europeana ar trebui sa introduca o plafonare temporara a pretului la gaze naturale, pana cand va putea fi adoptat un nou index al preturilor, precum și un un sistem comun de achizitie a energiei, a declarat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

- PSD va susține in Coaliția de guvernare ca Guvernul sa adopte chiar din acest an prevederile directivei europene adoptate recent de Parlamentul European cu privire la salariile minime adecvate din Uniunea Europeana, astfel incat acestea sa se aplice de la 1 ianuarie 2023. „Introducerea in Romania a…

- Romania a propus la reuniunea extraordinara a ministrilor Energiei din Uniunea Europeana ca plafonarea pretului gazelor sa fie mai larga si sa nu vizeze doar gazul rusesc, pentru ca altfel exista riscul ca oferta sa fie mica decat cererea si sa creasca pretul pentru gazul din celelalte surse, a declarat…

