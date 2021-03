Stiri pe aceeasi tema

- Sute de agenti de politie si membri ai fortelor speciale au luat parte joi la o ampla operatiune împotriva crimei organizate în Berlin si Brandenburg, informeaza Reuters si dpa, potrivit Agerpres. Doi suspecti au fost arestati în descinderile care au avut loc joi dimineata…

- Pablo Hasel, 33 de ani, un cantareț de rap din Lleida, ar fi trebuit ca pana pe 12 februarie sa se predea autoritatilor pentru a ispasi o pedeapsa de noua luni de inchisoare. Sentinta a produs la un val de nemultumiri in Spania si a determinat guvernul sa anunte ca va relaxa restrictiile referitoare…

- Kremlinul a numit luni „foarte interesanta” propunerea celui mai bogat om din lume, Elon Musk, de a discuta cu presedintele rus Vladimir Putin pe reteaua sociala audio Clubhouse, relateaza Reuters și CNN, potrivit Agerpres. Elon Musk, seful producatorului de vehicule electrice de…

- Poliția rusa a reținut-o pe Iulia Navalnaia, sotia lui Aleksei Navalnii, opozantul Kremlinului, și el aflat in arest. Iulia Navalnaia participa la un protest neautorizat duminica la Moscova, au declarat susținatorii lui Navalnii pe rețelele de socializare, conform Reuters. OVD-Info, un grup de monitorizare,…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a cerut autoritatilor ruse sa il elibereze imediat pe dizidentul Alexei Navalnii, potrivit Reuters. Navalnii a fost retinut duminica seara, la punctul de control al pasapoartelor de pe aeroportul Seremetievo din Moscova. Desi stia ca ar putea fi arestat…

- Politia catalana a pus capat sambata unei petreceri rave care se desfasura cu circa 300 de participanti de 40 de ore pentru a sarbatori sosirea Anului Nou intr-un hangar in apropiere de Barcelona in plina pandemie, relateaza AFP. Foto: (c) Marti Segura Ramoneda/REUTERS "Ii vom urmari in justitie…

- Miliardarul Elon Musk a afirmat, marti, ca l-a contactat pe directorul general al Apple, Tim Cook, in ”cea mai neagra perioada a programului Model 3”, pentru a discuta despre posibilitatea ca Apple ca cumpere Tesla pentru ”1/10 din valoarea actuala” a companiei, transmite Reuters citata de news.ro.…

- ”El a refuzat sa ne intalnim”, a afirmat Musk, raspunzand unei informatii pe Twitter care a citat un articol scris de Reuters luni, referitor la obiectivul Apple ca in 2024 sa produca un vehicul de pasageri care ar putea include propria tehnologie revolutionala de baterii. Eforturile producatorului…