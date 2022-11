Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea generala a Națiunilor Unite a adoptat o rezoluție, fara efect de constrangere, in favoarea unui mecanism de reparare de catre Rusia a distrugerilor umane și materiale cauzate prin invadarea Ucrainei. Spre deosebire de situația din Consiliul de Securitate, unde Rusia are drept de veto, Moscova…

- Lumea a intrat in deceniul sau cel mai periculos si imprevizibil dupa al Doilea Razboi Mondial, a estimat joi presedintele rus Vladimir Putin, care a acuzat Occidentul ca urmareste sa-si mentina dominatia asupra planetei, relateaza agentiile AFP si EFE. ”Suntem intr-un moment istoric. Ne aflam fara…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a acuzat luni Ucraina de faptul ca pregateste un atac impotriva Belarusului si ca, in consecinta, Minskul urmeaza sa desfasoare trupe ruso-belaruse, fara sa precizeze unde anume. "Din cauza agravarii situatiei la frontierele de vest ale Uniunii (ruso-belaruse),…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, in Consiliul de Securitate al Ucrainei care s-a reunit vineri, ca va depune solicitarea formala pentru ca Ucraina sa se alature alianței NATO. „Suntem deja aliați de facto”, a spus el. „De facto, am dovedit deja compatibilitatea cu standardele Alianței.…

- In discursul susținut in fața plenului Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite de la New York, Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a cerut retragerea trupelor ruse staționate ilegal in Transnistria. In același timp, a amintit ca Ucraina are nevoie de sprijinul tuturor in razboiul…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a parasit reuniunea Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite de joi, dupa ce a acuzat Ucraina si aliatii sai occidentali de ”impunitate” in regiunea ucraineana estica Donbas, informeaza The Guardian . „Ucraina și aliații sai incercau sa ne impuna o narațiune…

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a acuzat Occidentul ca joaca un „meci de șah cu moartea” in sprijinul acordat Ucrainei, relateaza The Guardian. Potrivit publicației britanice, intr-o postare pe Vkontake, cea mai mare rețea de socializare din Rusia, Medvedev, care in prezent ocupa funcția de vicepreședinte…