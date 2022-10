Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopia Tomisului il acuza pe city-managerul municipiului Constanta ca a lansat informatii false, dupa ce acesta din urma a declarat ca podul Palatului Arhiepiscopal, la care a izbucnit incendiul de sambata noapte, nu avea autorizație de construire.

- O lumanare aprinsa lasata nesupravegheata a provocat un dezastrul urias la Arhiepiscopia Tomisului din Constanta. Un incendiu a distrus 10 chilii de la mansarda cladirii. Preotii au ramas doar cu hainele de pe ei. Zeci de pompieri s-au luptat aproape 4 ore cu focul.

- Inalt Preasfintitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului a oferit astazi o scurta declaratie referitoare la incendiul devastator ce a izbucite seara trecuta la Arhiepiscopia Tomisului din Constanta. "Aseara a fost un accident, nu stim de unde a pornit. Presupunem ca de la un scurt circiut. Se intrebau…

- Poliția din Constanța a deschis un dosar pentru o infracțiune de distrugere din culpa, in urma unui incendiu produs la Arhiepiscopia Tomisului. „In cauza a fost intocmit un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de distrugere din culpa. Cercetarile continua,…

- In cursul serii trecute, in jurul orei 21.50, politistii constanteni au fost sesizati, prin apel 112, cu privire la faptul ca, la cladirea Arhiepiscopiei Constanta, are loc un incendiu.Potrivit IPJ Constanta, la fata locului s au deplasat mai multe echipaje din cadrul Politiei municipiului Constanta,…

- Razvan Parconie, purtatorul de cuvant al ISU Dobrogea, a venit cu detalii privind incendiul de la Arhiepiscopia Tomisului.Desfasurarea de forte este una impresionata, venind in sprijin atat societati private, cat si primaria. Peste 70 de pompieri intervin la incendiul din Piata Ovidiu. "Apelul a fost…

- Incendiu la Arhiepiscopia Tomisului, in aceasta seara. Palatul Arhiepiscopal din Constanta a fost cuprins de flacari, iar mai multe echipaje de pompieri intervin la fata locului. Incendiul se manifesta cu flacara la nivelul mansardei. Citește și: Caruțe incarcate cu lemne din Padurea Trivale, oprite…

- Procurorii militari de la Parchetul Tribunalului Militar București ar fi deschis un dosar de cercetare penala in care verifica, in rem, fapte de neglijența in serviciu și distrugere, dupa incendiul provocat de antrenamentele cu armament greu de la Baza militara din zona Babadag-Salcioara, derulate…