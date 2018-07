Controverse diplomatice: Viktor Orban l-a decorat pe ambasadorul Eric Fournier, retras de Emmanuel Macron, numindu-l 'prieten al Ungariei' - FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria l-a decorat vineri pe ambasadorul Frantei la Budapesta, Eric Fournier, la scurt timp dupa ce diplomatul a fost inlocuit de presedintele francez Emmanuel Macron pentru ca a laudat politica privind migratia a premierului ungar Viktor Orban, relateaza Reuters. Ministerul de Externe…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, l-a inlocuit pe ambasadorul Frantei de la Budapesta dupa ce a fost facut public un memoriu controversat in care diplomatul francez lauda politica privind migratia a prim-ministrului ungar, Viktor Orban, scrie Reuters, conform news.ro.Fostul ambasador,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a inlocuit pe ambasadorul Frantei in Ungaria, dupa ce un document confidential, in care acesta lauda politicile premierului Viktor Orban privind imigrantii, a fost publicat presei, relateaza site-ul agentiei Reuters. Eric Fournier a fost inlocuit…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, l-a inlocuit in weekend pe ambasadorul tarii sale in Ungaria dupa difuzarea unor informatii confidentiale in presa in care emisarul francez lauda politica fata de migratie a liderului ungar Viktor Orban, relateaza luni Reuters. Pascale Andreani a…

- Cumplitul accident de circulație petrecut marți, la 60 km de Budapesta, in care, conform primelor informații primite prin Ministerul de Externe, de la poliția ungara, murisera șapte romani din microbuzul intrat in coliziune cu un tir, este corectat cu noi informații. In microbuz se aflau noua persoane,…

- Prioritatea noului guvern de la Budapesta va fi prezervarea securitatii si culturii crestine a Ungariei, a declarat luni Viktor Orban, mandatat de presedintele Janos Ader cu formarea echipei guvernamentale dupa victoria larga obtinuta de partidul sau Fidesz la alegerile din 8 aprilie, relateaza Reuters.

- Presedintele ungar Janos Ader i-a cerut luni lui Viktor Orban, premierul in exercitiu, sa formeze noul guvern si a propus parlamentului sa-l aleaga pe liderul Fidesz pentru inca un mandat de patru ani de prim-ministru, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Viktor Orban, in varsta de 54 de…

- Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, a declarat, marti, ca rezultatul alegerilor parlamentare ofera guvernului condus de Fidesz un mandat puternic, insa a avertizat ca Ungaria va avea ”lupte grele” de dat in lunile urmatoare, relateaza agentia MTI. ”Ungaria va avea de dus…