Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta semnaleaza, intr-o postare pe Facebook, faptul ca in timp ce culturile romanești sunt compromise din cauza secetei, campiile maghiare sunt verzi pentru ca Ungaria folosește apa importata din Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Sindicatul mondial al jucatorilor de fotbal (FIFPro) a avertizat fotbalistii in legatura cu riscurile semnarii de contracte cu cluburi din sapte tari, printre care si Romania, din cauza "incalcarilor contractuale sistematice pe scara larga", informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent…

- Purtatorul de cuvant al Partidului National Liberal (PNL), Ionut Stroe, afirma ca, dincolo de planurile pe termen lung, Romania are nevoie de un plan pe termen scurt in ceea ce priveste agricultura, el avansand ideea unui dialog cu Comisia Europeana privind alocarea de fonduri pentru agricultura…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a afirmat, dupa vizita facuta, sambata, la Brigada 81 Mecanizata "General Grigore Balan" din Bistrita, a venit la aceasta unitatea militara pentru ca este una de elita,care se afla in procesul NATO de modernizare a Armatei. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Parlamentul albanez l-a votat sambata pe seful armatei din Albania pentru poziția de presedinte al tarii, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Agentia de rating Fitch Ratings a retras ratingul de credit al Bancii Internationale de Investitii (IIB), cea la care Rusia are control majoritar si care in prezent are o emisiune de obligatiuni de 500 mil. lei la Bursa de Valori Bucuresti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- CFR Cluj a caștigat din nou campionatul Romaniei la fotbal! Este al cincilea an consecutiv cand ardelenii se impun pe plan național, iar in acest context președintele Consiliului Județean Cluj, liberalul Alin Tișe, propune finanțarea clubului și din fonduri publice, astfel incat clubul sa „poata…

- Jill Biden, soția lui Joe Biden, a ajuns vineri in Romania in jurul orei 17.00. Ea a aterizat cu avionul la baza militara de la Mihail Kogalniceanu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …