Controversatul rapper american XXXTentacion a fost asasinat

Controversatul rapper american XXXTentacion, al carui cel mai recent album s-a situat pe primul loc in topul Billboard, a fost asasinat luni, in apropiere de Miami (SUA), potrivit bfmtv.com, citat de mediafax. In varsta de 20 de ani, rapperul originar din Florida, pe numele sau real Jahseh Onfroy, a fost impuscat mortal in plina zi,