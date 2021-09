Acest anunt, comunicat sobru de catre gigantul rus al gazelor naturale Gazprom, aduce a un triumf al Rusiei, in contextul in care tensiunile diplomatice cauzate de acest proiect in valoare de zece miliarde de euro au fost, o vreme, atat de puternice, incat unii credeau ca nu va mai fi finalizat niciodata. In opinia criticilor acestuia – atat din Europa, cat si in Statele Unite -, gazoductul va creste pe termen lung dependenta energetica europeana fata de Rusia, marele rival strategic al Occidentului, si constituie o tradare a intereselor Ucrainei, un aliat occidental impotriva Moscovei. In urma…