Cofeina este cea mai consumata substanța psihoactiva din lume și are ca surse naturale de proveniența cafeaua, ceaiul și cacaoa. Dupa apa, la nivel mondial, cafeaua este cel mai baut lichid, iar comerțul cu cafea depașește zece miliarde de dolari anual. O curiozitate este reprezentata de faptul ca in produsul vegetal „ceai“ exista o cantitate mai mare de cofeina decat in produsul cafea, dar in solutiile apoase extractive, situatia se inverseaza. Explicatia consta in faptul ca in ceai cofeina se afla sub forma de tanat, mai greu solubil decat clorogenatul de cofeina din cafea. O substanta controversata…