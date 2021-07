Beatrice Rancea, fostul manager al Operei Nationale Romane Iasi, revine in functie dupa ce instanta a admis contestatia acesteia facuta fața de masura controlului judiciar. „Instanța a decis suspendarea temporara cauzata de interdictie. Cauzele care au condus la suspendare nu mai exista. Deci, da, se reia contractul dintre Beatrice Rancea si ONRI“, a declarat Istvan Demeter, ministru secretar de stat in cadrul Ministerului Culturii, conform ziaruldeiasi.ro. Rancea este cercetata intr-un dosar care are la baza fapte de coruptie cu privire la modul de gestionare a fondurilor Operei din Iași, prejudiciul…