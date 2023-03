Controversata Adina Florea a controlat ilegal o unitate de Parchet

Stiri pe aceeasi tema

- Marius Ionuț Voineag, procurorul propus de ministrul Justiției, Catalin Predoiu, pentru șefia Direcției Naționale Anticorupție (DNA) a fost audiat, marți, de membrii Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) – așteptata sa avizeze tot marți aceasta propunere. La inceputul…

- Mamaia Nord–Navodari, stațiunea ridicata in ultimii ani pe malul marii, este plina de hoteluri și blocuri construite fara autorizație sau fara a respecta regulile de urbanism. In urma controalelor efectuate de Inspecția in Construcții și de Prefectura Constanța s-a constatat ca peste 200 de imobile…

- Cel putin unul din zece romani, cu varsta cuprinsa intre 15-64 ani, a consumat un tip de drog ilicit de-a lungul vietii (consum experimental), in timp ce 6% dintre ei au consumat si in ultimul an (consum recent), arata un raport al Agentiei Nationale Antidrog (ANA). Raportul national privind situatia…

- Mii de sindicaliști din 5 confederații cer Guvernului modificari la Legea salarizarii, iar in caz contrar se vor declanșa greve generale in mai multe domenii de activitate. Sindicaliștii de la CNSRL-Fratia, Cartel Alfa, CSN MERIDIAN, BNS si CSDR – cer Guvernului sa convoace Consiliul National Tripartit…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea pentru modificarea anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice si pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar. Pe 20 decembrie…

- Un accident grav a avut loc, in noaptea de luni spre marți, in Popești-Leordeni, in apropiere de București. Un șofer a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina intr-o pizzerie. Doi oameni au ajuns la spital, iar alți doi au fost raniți ușor. Din primele informații, șoferul mașinii ar fi pierdut…