- Reprezentantii Primariei Capitalei au transmis marti seara jurnalistilor, la cateva ore dupa comunicatul de presa privind mitingul romanilor din diaspora din 10 august, protocolul semnat cu autoritatile cu competente in domeniu. Documentul a fost trimis si organizatorului protestului, Federatia Romanilor…

- Presedintele Federatiei Romanilor de Pretutindeni, Emanuel Cioaca, spune ca nu isi mai asuma organizarea mitingului romanilor din diaspora din 10 august, in Piata Victoriei, intrucat nu a primit niciun act oficial de la Primaria Capitalei. El a spus ca oamenii au dreptul sa protesteze in continuare…

- Intrebat daca, in privinta mitingului din 10 august, a avut o discutie cu Firea pentru a permite aceasta manifestatie, Liviu Dragnea a negat. "Nu, dar de ce sa discut eu? Noi nu am avut miting acolo? Sa se faca inca un miting. Poate mai facem si noi", a afirmat Dragnea. Primarul general…

- Deputatul PSD de București Beatrice Tudor face o dezvaluire care arunca semne serioase de intrebare in ceea ce privește mitingul anti-PSD care ar urma sa fie organizat in București. Concret, Beatrice Tudor arata ca unul dintre inițitorii acțiunii de pe 10 august, Emanuel Cioaca – in prezent…

- Primaria Municipiului Bucuresti a respins cererea Federatiei Romanilor de Pretutindeni de a organiza un miting in data de 10 august. Este vorba de evenimentul „Pe 10 august toti romanii vin la Bucuresti! #diasporaacasa“, care s-a viralizat inca de la anuntarea lui pe Facebook.

- Investitia in educatie si diaspora sunt singurele solutii care ar putea schimba Romania, crede Emanuel Cioaca, presedintele Federatiei Romanilor de Pretutindeni. Are 40 de ani, e originar din judetul din care provin multi dintre guvernantii tarii, insa are cu totul alte vederi. Desi Federatia nu are…