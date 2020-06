Scandalul punerii sub acuzare a șefului Unifarm, Eugen Adrian Ionel, de catre DNA pentru o presupusa mita de 760.000 de euro a scos la suprafața, ca paduchele in frunte, o alta numire controversata facuta la compania de stat. Un fost șef din SRI a fost numit membru in C.A. al Unifarm, odata cu numirea lui Adrian Ionel la șefia instituției, in 2012, in guvernarea Victor Ponta. E vorba de Ion Maranda, fostul șef al Direcției Protecție Interna a SRI. Maranda a fost prezentat in ordinul de numire pentru Unifarm ca șef serviciu la o societate comerciala. Jurnalistul Victor Ciutacu a prezentat…