- Centrala-nava "Academicianul Lomonosov" a parasit sambata santierele navale din Sankt-Petersburg pentru calatoria sa de inaugurare. Rusia a lansat la sfârşitul săptămânii trecute o centrală nucleară plutitoare, destinată să alimenteze cu energie…

- Rusia a lansat o centrala nucleara plutitoare in week-end-ul trecut, iar aceasta urmeaza sa asigure electricitatea pentru un oraș din nordul sau extrem, scrie libertatea.ro.In fapt, este vorba de un vapor care are in componența doua reactoare nucleare. In fapt, e o barja.

- O controversata centrala nucleara plutitoare rusa a fost scoasa intr-o prima calatorie pe apa, scrie The Associated Press, citata de News.ro Centrala plutitoare – Akademik Lomonosov – a fost scoasa sambata din santierul naval Sankt Petersburg, unde a fost construita. Ea este remorcata si se indreapta,…

- O controversata centrala nucleara plutitoare, prima de acest fel din lume, a fost lansata la apa in nordul Rusiei. Organizatiile ecologiste protesteaza vehement și chiar au botezat platforma "Un Cernobil plutitor".

- Ea este remorcata si se indreapta, pe Marea Baltica, urmand sa ocoleasca nordul Norvegiei, catre Murmansk, unde reactoarele ii vor fi incarcate cu combustibi nuclear. Lomonosov urmeaza sa fie introdusa in serviciu in 2019, in largul Penisnulei Ciukotsk, in Extremul Orient, si sa furnizeze energie…

