Studiile controversate in care voluntarii sunt infectați in mod intenționat cu Covid-19 ar putea accelera dezvoltarea vaccinului, potrivit Organizației Mondiale a Sanatații, care a lansat noi orientari cu privire la modul in care abordarea ar putea fi justificata etic, in ciuda pericolelor potențiale pentru participanți, scrie The Guardian, in ediția de vineri. Ideea dezvoltarii unui […] The post Controversa: Organizația Mondiala a Sanatații susține infectarea voluntara cu SARS-CoV-2 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .