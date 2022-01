Controversă în Europa: zborurile cu avioanele goale Companiile aeriene nu au niciun motiv pentru a efectua zboruri cu avioane goale in Europa doar pentru a-si conserva sloturile de decolare si aterizare pe aeroporturi, a comunicat ACI Europe, o organizatie care reprezinta 500 de aeroporturi din 46 de tari europene si care se declara „consternata” de aceasta controversa. Legislatia europeana obliga transportatorii aerieni […] The post Controversa in Europa: zborurile cu avioanele goale first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

