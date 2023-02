Stiri pe aceeasi tema

- Vacanța de Paște a elevilor nu va fi de Paște, in 2024, din cauza faptului ca Paștere ortodox și cel catolic pica la diferențe prea mari de timp. Europarlamentarul PSD, Natalia Intotero, cere o discuție la nivelul Guvernului pentru a rezolva aceasta situație cat mai rapid, iar elevii sa aiba vacanța…

- Narcisa Moisa și Yoannes au ajuns la desparțire, iar dupa ce cantarețul a facut publica separarea de soția lui, el plecand din casa in care locuiau, acum Narcisa Moisa ii cere iertate public barbatului și vrea sa se impace. Ea ne-a marturisit care au fost motivele pentru care s-au certat și i-a aruncat…

- Berbec Unii prieteni vor dori sa te intalneasca la sfarsitul acestei saptamani. Pe de o parte, este minunat, pentru ca poti afla subiecte interesante sau poti schimba pareri cu oameni de buna calitate. Insa, exista un risc, pe de alta parte, de a vorbi prea mult si de a gafa serios pe teme cunoscute…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a explicat joi, la Sibiu, de ce in anul scolar 2023-2024 vacanta de primavara nu va cuprinde si Pastele, asa cum se intampla de obicei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Liga Studentilor condamna eliminarea vacantei de Pasti din calendarul anului scolar 2023 – 2024 si cere ministrului Educatiei, Ligia Deca, remedierea situatiei. Studentii sustin ca peste 65.000 de copii vor fi puternic afectati pentru ca nu-si vor putea vedea parintii plecati la munca in strainatate.…

- Dupa lungi dezbateri, Ministerul Educatiei a aprobat structura anului scolar viitor. Iar vacanta de primavara, care a iscat numeroase controverse, nu va cuprinde si Pastele ortodox, sarbatorit anul viitor tocmai pe 5 mai. Anul scolar viitor va incepe pe 11 septembrie 2023 si se va incheia pe 21 iunie…

- Miercuri, 8 februarie, ne-am aflat in mijlocul elevilor din cadrul a doua școli generale din municipiul Blaj. Incepand cu ora 9:00 am fost prezenți la Școala Generala Ioan Mincu Moldovan, iar de la ora 10:00 la Școala Generala Petru Pavel Aron, unde am desfașurat activitați educative și de informare…

- Tensiunea a atins cote maxime in ediția din aceasta seara, cand mai multe echipe au fost implicate in conflicte. Așa se poate spune și despre Bianca Adam și mama sa, care au avut mai multe discuții aprinse, in timp ce se grabeau sa rezolve probele.