Controversa continuă: lumea științifică, nemulțumită de răspunsurile găsite de echipa OMS la Wuhan Echipa de ancheta exclude ideea ca virusul pandemic provine dintr-o scurgere de laborator, dar a oferit doua ipoteze populare in mass-media chineza, cu cate lumea științifica nu se mulțumește, relateaza revista Nature intr-o analiza publicata miercuri. Oamenii de știința spun ca vanatoarea originilor pandemiei COVID trebuie sa continue, dupa ce vizita unei echipe a Organizației […] The post Controversa continua: lumea științifica, nemulțumita de raspunsurile gasite de echipa OMS la Wuhan appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

