- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti sa sesizeze Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) in legatura cu proiectul de modificare a Codului de procedura penala, care a fost adoptat cu o zi inainte de Camera Deputatilor.

- Iohannis, reacție dura la votul pe modificarile Codului de Procedura Penala: ”PSD voteaza cu dedicație pentru Dragnea, ceea ce este pur și simplu inadmisibil”, a spus șeful statului, marți, dupa ce, luni noaptea, Camera Deputaților a adoptat, intr-o ședința maraton de peste 4 ore, proiectul de lege…

- ”Viteza, ca viteza. Am mai avut situatii cand s-a votat noaptea, nu vreau sa repet ce s-a spus atunci despre viteza de vot. Rezultatul m-a intristat si ma intristeaza. Vedem cu tot mai multa claritate ca PSD nu doar ca incearca sa amputeze puterile presedintelui, PSD incearca sa amputeze si puterile…

- Au fost adoptate mai multe modificari nocive la Codul de Procedura Penala, doua dintre ele cu dedicatie pentru Dragnea si Tariceanu, sustine deputatul constantean Stelian Ion, membru al Comisiei Juridice a Camerei Deputatilor. "Probele descoperite la perchezitii cu privire la alte fapte nu mai pot fi…

- Traian Basescu sustine ca CCR a adoptat ”o decizie de rara ticalosie”, iar, ”practic, de azi, procurorii marilor parchete sunt subordonati guvernului politic”. Traian Basescu acuza Curtea Constitutionala ca a anulat 14 ani de progres in procesul de consolidare a independetei Justitiei.”Dragnea…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei incepe, miercuri, dezbaterile generale privind modificarea Codului penal, a Codului de proceura penala si a Codului de procedura civila.Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea…

- Comisia de la Venetia sesizata cu privire la modificarea legilor justitiei Presedintele Comisiei juridice a APCE, Frank Schwabe. Foto: frank-schwabe.de. Comisia de Monitorizare a Adunarii Parlamentare…

- Traian Basescu a precizat ca in fruntea DNA trebuie sa ramana Kovesi pentru ca ea este imaginea luptei anticoruptie din Romania in Occident. "Nu putea sa o schimbe pentru ca in toate cancelarii doamna Kovesi este imaginea luptei anticoruptie. Corect sau incorect asta e imaginea, atata timp…