Senator, apel în coronacriză: Cumpărați produse românești

Senatorul Lucian Iliescu (PMP) a cerut joi „un act de curaj si patriotism economic” din partea marilor lanturi de magazine pentru sustinerea „producatorilor romani greu incercati in aceste zile prin lipsa pietei de desfacere”.„Cer un efort in plus din partea pietei de retail… [citeste mai departe]