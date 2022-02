Controlul digital: SUA vs UE Washingtonul ii preseaza pe decidenții de la Bruxelles sa revizuiasca regulile care vizeaza giganții digitali pentru a-i face sa se concentreze mai puțin pe companiile americane și sa se asigure ca vor acoperi și firme de tehnologie din afara Statelor Unite. Mișcarea, care urmarește sa schimbe așa numitul Digital Act(DMA) evidențiaza ingrijorarea americanilor cu privire […] The post Controlul digital: SUA vs UE first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

