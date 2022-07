Controlul averilor la Dolj: 63 de milioane de lei descoperite de fisc

Președintele ANAF, Lucian Ovidiu Heiuș, anunța in luna iunie a acestui an ca de la 1 iulie vor fi verificate circa 561.000 de persoane fizice care ar fi avut venituri, in realitate, cu 20 de miliarde de euro (104 miliarde de lei) mai mari decat cele declarate la stat. Intrebat intr-o emisiune tv daca vor fi verificați și bugetari sau politicieni, Heiuș a lasat sa se ințeleaga ca nu vor fi verificați bugetari, ci antreprenori cu diferențe intre veniturile declarate și cele incasate. Prevederea exista de mulți ani in Codul fiscal. Au fost verificate, in medie, 14 persoane pe an Fiscul poate verifica…